«Спасибо, братья!» На матче «Зенита» в Боснии и Герцеговине появился флаг России

Комментарии

Во время матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup между боснийским клубом «Игокеа» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга болельщики развернули российский флаг. Пресс-служба «Зенита» поблагодарила фанатов.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
4-я четверть
76 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Попович, Гаврилович, Тайри, Мустапич, Илич, Антунович, Рори, Попович, Милосавлевич, Симанич, Еремич
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко

«Лакташи, спасибо вам — братья!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Встреча проходит в настоящий момент. В момент написания новости счёт в пользу 25:22 в пользу «Игокеа». Отметим, что Лакташи располагается в составе Республики Сербской — образовании в составе Боснии и Герцеговины.

