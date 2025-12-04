«Спасибо, братья!» На матче «Зенита» в Боснии и Герцеговине появился флаг России

Во время матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup между боснийским клубом «Игокеа» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга болельщики развернули российский флаг. Пресс-служба «Зенита» поблагодарила фанатов.

«Лакташи, спасибо вам — братья!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Встреча проходит в настоящий момент. В момент написания новости счёт в пользу 25:22 в пользу «Игокеа». Отметим, что Лакташи располагается в составе Республики Сербской — образовании в составе Боснии и Герцеговины.