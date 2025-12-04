«Спасибо, братья!» На матче «Зенита» в Боснии и Герцеговине появился флаг России
Поделиться
Во время матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup между боснийским клубом «Игокеа» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга болельщики развернули российский флаг. Пресс-служба «Зенита» поблагодарила фанатов.
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
4-я четверть
76 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Попович, Гаврилович, Тайри, Мустапич, Илич, Антунович, Рори, Попович, Милосавлевич, Симанич, Еремич
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко
«Лакташи, спасибо вам — братья!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Встреча проходит в настоящий момент. В момент написания новости счёт в пользу 25:22 в пользу «Игокеа». Отметим, что Лакташи располагается в составе Республики Сербской — образовании в составе Боснии и Герцеговины.
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
22:30
-
22:18
-
22:00
-
21:40
-
21:37
-
20:55
-
20:41
-
20:08
-
19:51
-
19:28
-
19:15
-
18:57
-
18:45
-
18:39
-
18:00
-
17:44
-
17:12
-
16:36
-
15:57
-
15:30
-
14:52
-
14:24
-
13:48
-
13:00
-
12:06
-
12:03
-
11:58
-
11:52
-
11:00
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:23