Главная Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Реал, результат матча 4 декабря 2025, счет 75:81, Евролига-2025/2026

«Реал» на выезде вырвал победу в матче с «Анадолу Эфес» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Анадолу Эфес» в Стамбуле (Турция) принимал мадридский «Реал». Встреча проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 81:75 (17:17, 20:24, 23:18, 21:16) в пользу испанской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 20:15 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
75 : 81
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Лень

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Марио Хезонья. Он набрал 22 очка. Также на его счету четыре подбора и три передачи. У «Анадолу Эфес» лучшую результативность продемонстрировал форвард Роландс Шмитс (21 очко, три подбора и две передачи).

В следующем туре регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» на выезде сразится с «Валенсией». Встреча состоится 11 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Реал» дома сыграет с «Басконией». Матч пройдёт 11 декабря, начало — в 23:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Новости. Баскетбол
