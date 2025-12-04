«Реал» на выезде вырвал победу в матче с «Анадолу Эфес» в Евролиге

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Анадолу Эфес» в Стамбуле (Турция) принимал мадридский «Реал». Встреча проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 81:75 (17:17, 20:24, 23:18, 21:16) в пользу испанской команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Марио Хезонья. Он набрал 22 очка. Также на его счету четыре подбора и три передачи. У «Анадолу Эфес» лучшую результативность продемонстрировал форвард Роландс Шмитс (21 очко, три подбора и две передачи).

В следующем туре регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» на выезде сразится с «Валенсией». Встреча состоится 11 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Реал» дома сыграет с «Басконией». Матч пройдёт 11 декабря, начало — в 23:00 мск.

