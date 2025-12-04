Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матч «Олимпиакоса» и «Фенербахче» в Евролиге перенесён из-за непогоды

Матч «Олимпиакоса» и «Фенербахче» в Евролиге перенесён из-за непогоды
Комментарии

Матч между «Олимпиакосом» и «Фенербахче», который должен был пройти 4 декабря в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, официально перенесён из-за экстремальных погодных условий в районе Афин (Греция).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Перенесён
Фенербахче
Стамбул, Турция

В настоящий момент в столичном регионе Греции бушует сильный шторм. Власти ввели меры предосторожности для обеспечения безопасности передвижения.

«По решению заместителя министра образования, религии и спорта Иоанниса Вруциса сегодняшний матч с «Фенербахче» перенесён», — говорится в заявлении клуба.

Евролига уточнила, что игра будет назначена на новую дату, вероятно, на следующей неделе. Организация совместно с клубами оценит доступные варианты переноса, дополнительная информация появится в ближайшие дни.

Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android