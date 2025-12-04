Матч «Олимпиакоса» и «Фенербахче» в Евролиге перенесён из-за непогоды

Матч между «Олимпиакосом» и «Фенербахче», который должен был пройти 4 декабря в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, официально перенесён из-за экстремальных погодных условий в районе Афин (Греция).

В настоящий момент в столичном регионе Греции бушует сильный шторм. Власти ввели меры предосторожности для обеспечения безопасности передвижения.

«По решению заместителя министра образования, религии и спорта Иоанниса Вруциса сегодняшний матч с «Фенербахче» перенесён», — говорится в заявлении клуба.

Евролига уточнила, что игра будет назначена на новую дату, вероятно, на следующей неделе. Организация совместно с клубами оценит доступные варианты переноса, дополнительная информация появится в ближайшие дни.

