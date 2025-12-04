«Зенит» вырвал победу в матче внутрисезонного турнира ЕЛ Basket Cup с «Игокеа»
Поделиться
В Лакташи (Босния и Герцеговина) завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup между боснийским клубом «Игокеа» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 82:80 (19:25, 22:18, 22:21, 19:16) в пользу «Зенита».
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
80 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Попович, Гаврилович, Тайри, Мустапич, Илич, Антунович, Рори, Попович, Милосавлевич, Симанич, Еремич
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко
Команды выступают в группе «Б». Для «Зенита» эта победа стала второй. Также на счету клуба из Санкт-Петербурга одно поражение. «Игокеа» потерпела второе поражение в двух матчах.
Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы: «Зенит», ЦСКА, «Бетсити-Парма», «Уралмаш», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Мега» и «Игокеа».
Материалы по теме
Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
00:03
- 4 декабря 2025
-
23:38
-
23:22
-
23:09
-
22:56
-
22:30
-
22:18
-
22:00
-
21:40
-
21:37
-
20:55
-
20:41
-
20:08
-
19:51
-
19:28
-
19:15
-
18:57
-
18:45
-
18:39
-
18:00
-
17:44
-
17:12
-
16:36
-
15:57
-
15:30
-
14:52
-
14:24
-
13:48
-
13:00
-
12:06
-
12:03
-
11:58
-
11:52
-
11:00
-
10:58