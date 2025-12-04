Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» вырвал победу в матче внутрисезонного турнира ЕЛ Basket Cup с «Игокеа»

«Зенит» вырвал победу в матче внутрисезонного турнира ЕЛ Basket Cup с «Игокеа»
Комментарии

В Лакташи (Босния и Герцеговина) завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup между боснийским клубом «Игокеа» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 82:80 (19:25, 22:18, 22:21, 19:16) в пользу «Зенита».

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
80 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Попович, Гаврилович, Тайри, Мустапич, Илич, Антунович, Рори, Попович, Милосавлевич, Симанич, Еремич
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко

Команды выступают в группе «Б». Для «Зенита» эта победа стала второй. Также на счету клуба из Санкт-Петербурга одно поражение. «Игокеа» потерпела второе поражение в двух матчах.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы: «Зенит», ЦСКА, «Бетсити-Парма», «Уралмаш», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Мега» и «Игокеа».

