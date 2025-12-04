«Маккаби» прервал двухматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Жальгирис» в Евролиге

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого литовский клуб «Жальгирис» принимал «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Встреча закончилась со счётом 83:65 (22:14, 29:16, 9:16, 23:19) в пользу гостей.

Отметим, что за счёт победы в матче с «Жальгирисом» «Маккаби» прервал серию поражений в Евролиге, которая составляла две встречи.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Лонни Уокер, на счету которого 23 очка и три подбора. У «Жальгириса» лучшую результативность показал разыгрывающий Сильвен Франсиско. В его активе 13 очков, пять подборов и семь передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Жальгирис» отправится в гости к «Парижу». Матч пройдёт 11 декабря и начнётся в 22:45 мск. «Маккаби» дома примет французский АСВЕЛ. Встреча состоится 11 декабря, старт — в 22:05 мск.

