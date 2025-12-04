В четверг, 4 декабря, состоялся очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты внутрисезонного турнира ЕЛ Basket Cup 4 декабря

«Игокеа» — «Зенит» – 80:82.

Отметим, что «Зенит» и «Игокеа» выступают в группе «Б». Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала второй в турнире. Также на счету подопечных Александра Секулича одно поражение. «Игокеа» потерпела второе поражение в двух матчах.

Участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы: «Зенит», ЦСКА, «Бетсити-Парма», «Уралмаш», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Мега» и «Игокеа».

