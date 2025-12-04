«Монако» разгромил «Париж» в Евролиге

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Монако» принимал «Париж». Игра закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 125:104 (35:29, 23:17, 33:24, 34:34).

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Эли Окобо, набравший 26 очков, четыре подбора и восемь передач. У парижан лучшую результативность продемонстрировал защитник Джастин Робинсон (24 очка, один подбор и две передачи).

В 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Монако» на своём паркете примет «Фенербахче». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 21:30 мск. «Париж» в следующем туре дома сыграет с каунасским «Жальгирисом». Игра пройдёт 11 декабря, старт — в 22:45 мск.

