Главная Баскетбол Новости

Монако — Париж, результат матча 30 сентября 2025, счет 125:104, Евролига-2025/2026

«Монако» разгромил «Париж» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Монако» принимал «Париж». Игра закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 125:104 (35:29, 23:17, 33:24, 34:34).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 21:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
125 : 104
Париж
Париж, Франция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Эли Окобо, набравший 26 очков, четыре подбора и восемь передач. У парижан лучшую результативность продемонстрировал защитник Джастин Робинсон (24 очка, один подбор и две передачи).

В 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Монако» на своём паркете примет «Фенербахче». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 21:30 мск. «Париж» в следующем туре дома сыграет с каунасским «Жальгирисом». Игра пройдёт 11 декабря, старт — в 22:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

