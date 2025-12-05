Скидки
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Хапоэль — АСВЕЛ, результат матча 4 декабря 2025, счет 87:80, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» нанёс АСВЕЛу третье подряд поражение в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) на своей площадке принимал французский клуб АСВЕЛ. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 87:80 (27:17, 20:24, 17:23, 23:16) в пользу хозяев площадки. Для АСВЕЛа это поражение стало третьим подряд на турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
87 : 80
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
АСВЕЛ: Селжас, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре

Лучшую результативность в составе в составе «Хапоэля» показал Дэниел Отуру (18 очков и семь подборов). В составе АСВЕЛа чаще всего кольцо соперников поражал Нандо Де Коло (20 очков, два подбора и три передачи).

В 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Хапоэль» на выезде встретится с итальянским «Виртусом». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. АСВЕЛ в следующем туре на выезде сыграет с «Маккаби». Матч пройдёт 11 декабря, старт — в 22:05 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

