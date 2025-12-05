«Хапоэль» нанёс АСВЕЛу третье подряд поражение в Евролиге

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) на своей площадке принимал французский клуб АСВЕЛ. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 87:80 (27:17, 20:24, 17:23, 23:16) в пользу хозяев площадки. Для АСВЕЛа это поражение стало третьим подряд на турнире.

Лучшую результативность в составе в составе «Хапоэля» показал Дэниел Отуру (18 очков и семь подборов). В составе АСВЕЛа чаще всего кольцо соперников поражал Нандо Де Коло (20 очков, два подбора и три передачи).

В 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Хапоэль» на выезде встретится с итальянским «Виртусом». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. АСВЕЛ в следующем туре на выезде сыграет с «Маккаби». Матч пройдёт 11 декабря, старт — в 22:05 мск.

