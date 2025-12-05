Еврокубок: результаты матчей 4 декабря
Поделиться
В четверг, 4 декабря, состоялся очередной игровой день Еврокубка. В общей сложности болельщики смогли увидеть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей на 4 декабря:
«Бахчешехир» — «Нептунас» — 85:100;
«Цедевита-Олимпия» — «Шлёнск» — 108:74;
«Хемниц 99» — «Тюрк Телеком» — 63:87;
«Ратиофарм» Ульм — «Тренто» — 87:100;
«Лиеткабелис» — «Лондон Лайонс» — 61:74;
«Арис» — У-БТ — 88:98;
«Хапоэль» Иерусалим — «Умана Рейер» — 98:66.
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
04 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 100
Нептунас
Клайпеда, Литва
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
04 декабря 2025, четверг. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
108 : 74
Шлёнск
Вроцлав, Польша
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Окончен
63 : 87
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
87 : 100
Тренто
Тренто, Италия
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
61 : 74
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
88 : 98
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
98 : 66
Умана Рейер
Венеция, Италия
Действующий победитель Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива. В финальном противостоянии клуб уверенно обыграл испанский коллектив «Гран Канария».
Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения:
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
01:30
-
01:27
-
00:47
-
00:19
-
00:03
- 4 декабря 2025
-
23:38
-
23:22
-
23:09
-
22:56
-
22:30
-
22:18
-
22:00
-
21:40
-
21:37
-
20:55
-
20:41
-
20:08
-
19:51
-
19:28
-
19:15
-
18:57
-
18:45
-
18:39
-
18:00
-
17:44
-
17:12
-
16:36
-
15:57
-
15:30
-
14:52
-
14:24
-
13:48
-
13:00
-
12:06
-
12:03