Еврокубок-2025/2026: результаты на 4 декабря, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 4 декабря
Комментарии

В четверг, 4 декабря, состоялся очередной игровой день Еврокубка. В общей сложности болельщики смогли увидеть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей на 4 декабря:

«Бахчешехир» — «Нептунас» — 85:100;
«Цедевита-Олимпия» — «Шлёнск» — 108:74;
«Хемниц 99» — «Тюрк Телеком» — 63:87;
«Ратиофарм» Ульм — «Тренто» — 87:100;
«Лиеткабелис» — «Лондон Лайонс» — 61:74;
«Арис» — У-БТ — 88:98;
«Хапоэль» Иерусалим — «Умана Рейер» — 98:66.

Действующий победитель Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива. В финальном противостоянии клуб уверенно обыграл испанский коллектив «Гран Канария».

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
