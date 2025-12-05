Скидки
Партизан — Бавария, результат матча 4 декабря 2025, счет 92:85, Евролига-2025/2026

«Партизан» нанёс пятое подряд поражение «Баварии» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал мюнхенскую «Баварию». Победу со счётом 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27) одержали хозяева площадки. Отметим, что немецкий клуб потерпел пятое подряд поражение в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
92 : 85
Бавария
Мюнхен, Германия
Партизан: Милтон, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль

В составе «Партизана» лучшую результативность показал Дуэйн Вашингтон, набравший 22 очка, один подбор и шесть передач. В составе «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал Спенсер Динвидди (25 очков, два подбора и две передачи).

В 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» дома примет «Црвену Звезду». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Бавария» в следующем туре отправится на выезд в Дубай. Матч пройдёт 12 декабря, старт — в 19:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Новости. Баскетбол
