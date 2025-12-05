«Партизан» нанёс пятое подряд поражение «Баварии» в Евролиге

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал мюнхенскую «Баварию». Победу со счётом 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27) одержали хозяева площадки. Отметим, что немецкий клуб потерпел пятое подряд поражение в Евролиге.

В составе «Партизана» лучшую результативность показал Дуэйн Вашингтон, набравший 22 очка, один подбор и шесть передач. В составе «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал Спенсер Динвидди (25 очков, два подбора и две передачи).

В 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» дома примет «Црвену Звезду». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Бавария» в следующем туре отправится на выезд в Дубай. Матч пройдёт 12 декабря, старт — в 19:00 мск.

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: