В четверг, 4 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть пять матчей 12-го тура, одна игра была перенесена из-за сложных погодных условий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Евролига. Результаты матчей за 4 декабря:
«Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид — 75:81;
«Жальгирис» — «Маккаби» Тель-Авив — 65:83;
«Монако» — «Париж» — 125:104;
«Хапоэль» Тель-Авив — АСВЕЛ — 87:80;
«Олимпиакос» — «Фенербахче» — перенесён;
«Партизан» — «Бавария» — 92:85.
Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На второй и третьей строчках находятся сербская «Црвена Звезда» и греческий «Панатинаикос» (по девять побед и четыре поражения).
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:
