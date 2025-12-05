В четверг, 4 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть пять матчей 12-го тура, одна игра была перенесена из-за сложных погодных условий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей за 4 декабря:

«Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид — 75:81;

«Жальгирис» — «Маккаби» Тель-Авив — 65:83;

«Монако» — «Париж» — 125:104;

«Хапоэль» Тель-Авив — АСВЕЛ — 87:80;

«Олимпиакос» — «Фенербахче» — перенесён;

«Партизан» — «Бавария» — 92:85.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На второй и третьей строчках находятся сербская «Црвена Звезда» и греческий «Панатинаикос» (по девять побед и четыре поражения).

