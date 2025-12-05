Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты за 4 декабря, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей за 4 декабря
Комментарии

В четверг, 4 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть пять матчей 12-го тура, одна игра была перенесена из-за сложных погодных условий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей за 4 декабря:

«Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид — 75:81;
«Жальгирис» — «Маккаби» Тель-Авив — 65:83;
«Монако» — «Париж» — 125:104;
«Хапоэль» Тель-Авив — АСВЕЛ — 87:80;
«Олимпиакос» — «Фенербахче» — перенесён;
«Партизан» — «Бавария» — 92:85.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 20:15 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
75 : 81
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Лень
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
65 : 83
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Лиф, Блатт
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 21:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
125 : 104
Париж
Париж, Франция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
87 : 80
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
АСВЕЛ: Селжас, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Перенесён
Фенербахче
Стамбул, Турция
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
92 : 85
Бавария
Мюнхен, Германия
Партизан: Милтон, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На второй и третьей строчках находятся сербская «Црвена Звезда» и греческий «Панатинаикос» (по девять побед и четыре поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Материалы по теме
Официально
Матч «Олимпиакоса» и «Фенербахче» в Евролиге перенесён из-за непогоды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android