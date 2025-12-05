Назван статус россиянина Егора Дёмина перед матчем с «Ютой» — RotoWire

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз». Об этом информирует портал RotoWire.

Игра пройдёт в ночь на 5 декабря мск. Её начало запланировано на 3:30 мск. Также ожидается, что встречу с «Ютой» в стартовом составе, помимо Дёмина, начнут Теренс Мэнн, Зайари Уильямс, Ноа Клауни и Николас Клэкстон. Лидер команды Майкл Портер с высокой долей вероятности встречу с «Джаз» пропустит.

Дёмин к данному моменту принял участие в 19 матчах нынешнего сезона НБА, где в среднем набирал 8,6 очка, делал 3,4 подбора и 3,6 передачи.

