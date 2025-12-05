Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван статус россиянина Егора Дёмина перед матчем с «Ютой» — RotoWire

Назван статус россиянина Егора Дёмина перед матчем с «Ютой» — RotoWire
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз». Об этом информирует портал RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра пройдёт в ночь на 5 декабря мск. Её начало запланировано на 3:30 мск. Также ожидается, что встречу с «Ютой» в стартовом составе, помимо Дёмина, начнут Теренс Мэнн, Зайари Уильямс, Ноа Клауни и Николас Клэкстон. Лидер команды Майкл Портер с высокой долей вероятности встречу с «Джаз» пропустит.

Дёмин к данному моменту принял участие в 19 матчах нынешнего сезона НБА, где в среднем набирал 8,6 очка, делал 3,4 подбора и 3,6 передачи.

Материалы по теме
Ничего себе — у «Бруклина» уже вторая победа подряд! Егор Дёмин и «Нетс» разыгрались
Видео
Ничего себе — у «Бруклина» уже вторая победа подряд! Егор Дёмин и «Нетс» разыгрались

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android