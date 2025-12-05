Экс-игрок ЦСКА — после ухода в медиабаскет: в профбаскетболе несправедливо почти всё

Бывший форвард ЦСКА Филипп Гафуров рассказал, почему решил уйти из профессионального баскетбола и сосредоточиться на выступлениях за медиакоманду. Спортсмен подчеркнул, что ценит атмосферу в медиабаскете, в то время как в профессиональном баскетболе, по его словам, несправедливо почти всё.

— Видя арену битком, отчасти понимаю, почему ты ушёл из профессионального баскетбола. А как ты себе это объяснял?

— Хочу быть там, где я нужен. Здесь — это семья. А семью сложно найти в профессиональном баскетболе. Там от контракта до контракта, ты можешь уехать, можешь остаться, но уже не то. Здесь есть всё, что я искал всю мою баскетбольную жизнь. Чувствую себя нужным. Для меня это самое главное — в плане ментального и психологического состояния.

— В чём эта семейность медиабаскета выражается?

— В людях, которые тебя окружают. Есть слово, есть человечность. Справедливость. В профессиональном баскетболе несправедливо почти всё. Это многие могут сказать, но кто-то боится, кто-то просто не хочет озвучивать. Мой путь таков. Если кто-то осуждает [уход в медиабаскет], пусть осуждает. Я для своего счастья выбрал быть там, где я сейчас.

— «Несправедливо почти всё». Ты про историю с агентами?

— Много историй, не буду вдаваться в подробности. Есть разные моменты. Да, круто быть в профи, на тебя приходят люди, ты получаешь хороший контракт. Но моя жизнь и моя судьба — не там.

— Звучит как окончательное решение.

— Будем смотреть, будем жить. Пока нахожусь, где хочу. Не собираюсь ничего менять. Поступают предложения [из профбаскетбола], но я их отвергаю. Пока тут не выиграю. В конце года у меня истекает контракт — надеюсь, подпишем новый.

Привык к формату, следующий сезон будет для меня ещё легче. Уже есть рекорды по забитым и так далее — их будет только больше. Понимаю, нет людей, которые могут что-то противопоставить мне. Только если будут приходить профессиональные игроки, — приводит слова Гафурова Sports.ru.

24-летний Гафуров покинул ЦСКА в декабре прошлого года и заключил контракт с медиакомандой HOOPS. На профессиональном уровне представлял ЦСКА, «Самару» и «Нижний Новгород», а также вызывался в сборную России. В июле 2025 года Баскетбольный арбитражный суд ФИБА рассмотрел спор Гафурова с его бывшими агентами Вадимом Михалевским и Обрадом Фимичем: спортсмен должен выплатить им чуть более 1 млн рублей и возместить судебные издержки — около € 9 тыс.

