Защитнику «Автодора» может грозить дисквалификация за невозвращение в Россию из США

Защитнику «Автодора» Терренсу Эдвардсу, который не вернулся в расположение клуба, может грозить дисквалификация. Об этом рассказала юрист Анна Анцелиович. Ранее стало известно, что спортсмен уведомил команду о нежелании возвращаться в Россию из США, куда он отправлялся в рамках краткосрочной поездки.

«Многое зависит от контракта и причины, по которой игрок не вернулся, — признает ли её орган, рассматривающий спор, уважительной.

Если он покинул клуб без уважительной причины и это не было предусмотрено контрактом, то это, вероятно, выплата компенсации и, возможно, спортивная дисквалификация. Но в данный момент слишком мало данных, чтобы можно было сказать что-то конкретное», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости».

