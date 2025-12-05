Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлено фото арены «Олимпиакоса», матч на которой в Евролиге перенесли из-за непогоды

Представлено фото арены «Олимпиакоса», матч на которой в Евролиге перенесли из-за непогоды
Комментарии

Появилась фотография арены «Олимпиакоса», где должен был состояться матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Греческий клуб должен был сыграть с «Фенербахче», 4 декабря однако встречу перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Снимком поделился журналист Владимир Спивак в своём телеграм-канале.

«Наш специальный корреспондент передаёт это фото из Пирея. В легендарном дворце «Мира и дружбы» используют все возможные средства для борьбы с проникающим внутрь арены дождём», — говорится в описании к фото.

Фото: https://t.me/fullspivak

Ранее Евролига уточнила, что игра будет назначена на новую дату, вероятно, на следующей неделе.

Сейчас читают:
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android