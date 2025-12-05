Представлено фото арены «Олимпиакоса», матч на которой в Евролиге перенесли из-за непогоды

Появилась фотография арены «Олимпиакоса», где должен был состояться матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Греческий клуб должен был сыграть с «Фенербахче», 4 декабря однако встречу перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Снимком поделился журналист Владимир Спивак в своём телеграм-канале.

«Наш специальный корреспондент передаёт это фото из Пирея. В легендарном дворце «Мира и дружбы» используют все возможные средства для борьбы с проникающим внутрь арены дождём», — говорится в описании к фото.

Фото: https://t.me/fullspivak

Ранее Евролига уточнила, что игра будет назначена на новую дату, вероятно, на следующей неделе.

