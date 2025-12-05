«Он один из лучших в НБА». Фернандес объяснил, в чем Дёмин сильнее большинства игроков

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал умение 19-летнего российского разыгрывающего команды Егора Дёмина отдавать результативные передачи, отметив в частности, что на данный момент его соотношение передач к потерям составляет 2,06.

«Я считаю, что он проделывает отличную работу. Соотношение два к одному — это уже очень здорово. Теперь следующий шаг — сможет ли он дойти до трёх к одному? Думаю, что да, ведь он один из лучших в НБА по умению находить пространство для трёхочковых бросков, и статистика это подтверждает. Но теперь важно научиться чувствовать игру дальше: когда стоит идти в проход, что делать, когда соперники садятся в оборону после заслона, стараясь перекрыть проход к кольцу, как разыгрывать ситуацию два в одного, когда отдавать аллей-уп.

Сейчас он прекрасно находит трёхочковые возможности, а в будущем ему предстоит совершенствовать чтение ситуации — замечать все выходы на бросок, движения партнёров, открываться под кольцо и принимать быстрые решения в сложных комбинациях», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель Clutch Points Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.