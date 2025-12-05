Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 5 декабря 2025, счет 99:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уступил на последних секундах «Филадельфии»
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 99:98, уступая в самой концовке 97:98.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Макси - 35, Граймс - 12, Эмбиид - 12, Эджкомб - 10, Эдвардс - 8, Маккейн - 7, Уокер - 7, Барлоу - 6, Бона - 2, Драммонд, Лоури, Брум, Гордон, Саллис
Голден Стэйт Уорриорз: Спенсер - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Мелтон - 14, Пост - 10, Куминга - 9, Подзиемски - 6, Ричард - 5, Сантос - 4, Хорфорд - 3, Грин - 3, Пэйтон II, Карри, Джексон-Дэвис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси — на его счету 35 набранных очков, три подбора и две результативные передачи. У гостей самым эффективным был разыгрывающий защитник Пэт Спенсер — 16 очков, четыре подбора и четыре ассиста.

Лидеры калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Очередной ляп от судей в НБА. «Филадельфия» лишилась своего вау-момента!
Видео
Очередной ляп от судей в НБА. «Филадельфия» лишилась своего вау-момента!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android