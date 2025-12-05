«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уступил на последних секундах «Филадельфии»

В ночь с 4 на 5 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 99:98, уступая в самой концовке 97:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси — на его счету 35 набранных очков, три подбора и две результативные передачи. У гостей самым эффективным был разыгрывающий защитник Пэт Спенсер — 16 очков, четыре подбора и четыре ассиста.

Лидеры калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм.