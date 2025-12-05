Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Юта Джаз, результат матча 5 декабря 2025, счет 110:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» уступил «Юте», Егор Дёмин набрал три очка
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Юта Джаз». Гости выиграли встречу со счётом 123:110.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 123
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бруклин Нетс: Клауни - 29, Уильямс - 23, Вульф - 17, Клэкстон - 12, Сараф - 12, Шарп - 10, Дёмин - 3, Мэнн - 3, Уилсон - 1, Этьенн, Мартин
Юта Джаз: Маркканен - 30, Джордж - 29, Филиповски - 15, Клейтон - 13, Михайлюк - 10, Андерсон - 8, Сенсабо - 8, Бэйли - 5, Кольер - 3, Хендрикс - 2, Уильямс, Чьебв

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал три очка, оформил один подбор и отдал две результативные передачи. При игровом времени 20.23 Егор реализовал 1 из 4 бросков с игры (1 из 4 трёхочковых) и четыре раза сфолил. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-12».

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен — 30 очков, восемь подборов и один ассист.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Как выступают другие россияне в системе НБА? На фоне Дёмина о них почти не слышно
Как выступают другие россияне в системе НБА? На фоне Дёмина о них почти не слышно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android