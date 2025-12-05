«Бруклин» уступил «Юте», Егор Дёмин набрал три очка

В ночь с 4 на 5 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Юта Джаз». Гости выиграли встречу со счётом 123:110.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал три очка, оформил один подбор и отдал две результативные передачи. При игровом времени 20.23 Егор реализовал 1 из 4 бросков с игры (1 из 4 трёхочковых) и четыре раза сфолил. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-12».

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен — 30 очков, восемь подборов и один ассист.