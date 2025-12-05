Легендарная серия Леброна Джеймса с 10+ очками подряд, длившаяся с 2007 года, прервалась

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:120.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно восемь очков (4 из 17 с игры), 11 результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».

Таким образом, прервалась впечатляющая серия 40-летнего Джеймса, который неизменно зарабатывал минимум 10 очков в матчах регулярного чемпионата. Последний раз Леброн набирал меньше 10 очков ещё в январе 2007 года. С тех пор он набирал двузначное количество очков на протяжении 1297 игр подряд.