Главная Баскетбол Новости

Торонто Рэпторс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 5 декабря 2025, счет 120:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Лейкерс» без Дончича обыграли «Торонто» в НБА, у Леброна 8 очков
В ночь с 4 на 5 декабря мск на паркете «Скотиабанк-Арены» (Торонто, Канада) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 123:120.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Ингрэм - 20, Уолтер - 17, Куикли - 13, Мамукелашвили - 13, Мюррей-Бойлс - 12, Баттл - 10, Дик - 8, Шид - 4, Лоусон, Могбо, Темпл
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 44, Эйтон - 17, Ларэвиа - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 8, Винсент - 5, Тьеро - 4, Хэйс - 4, Кнехт - 3, Вандербилт, Джеймс, Клебер
