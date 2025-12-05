«Лейкерс» без Дончича обыграли «Торонто» в НБА, у Леброна 8 очков

В ночь с 4 на 5 декабря мск на паркете «Скотиабанк-Арены» (Торонто, Канада) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 123:120.