Видео: Леброн Джеймс, имея 8 очков, отдал результативную передачу на победный бросок

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:120.

Примечательно, что, несмотря на восемь набранных очков и угрозу прерывания своей легендарной серии матчей с 10+ очками, Джеймс в последней атаке предпочёл сделать результативную передачу на победный бросок Руи Хатимуре, вместо того чтобы взять инициативу на себя.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

40-летний Леброн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно восемь очков (4 из 17 с игры), 11 результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».