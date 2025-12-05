Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Леброн Джеймс, имея 8 очков, отдал результативную передачу на победный бросок

Видео: Леброн Джеймс, имея 8 очков, отдал результативную передачу на победный бросок
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:120.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Ингрэм - 20, Уолтер - 17, Куикли - 13, Мамукелашвили - 13, Мюррей-Бойлс - 12, Баттл - 10, Дик - 8, Шид - 4, Лоусон, Могбо, Темпл
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 44, Эйтон - 17, Ларэвиа - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 8, Винсент - 5, Тьеро - 4, Хэйс - 4, Кнехт - 3, Вандербилт, Джеймс, Клебер

Примечательно, что, несмотря на восемь набранных очков и угрозу прерывания своей легендарной серии матчей с 10+ очками, Джеймс в последней атаке предпочёл сделать результативную передачу на победный бросок Руи Хатимуре, вместо того чтобы взять инициативу на себя.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

40-летний Леброн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно восемь очков (4 из 17 с игры), 11 результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».

Конец серии:
Легендарная серия Леброна Джеймса с 10+ очками подряд, длившаяся с 2007 года, прервалась
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android