Тренерский штаб «Бруклина» ограничил Егора Дёмина в матче НБА из-за проблем со здоровьем

Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» (110:123) ограниченное время — около 21 минуты.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 123
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бруклин Нетс: Клауни - 29, Уильямс - 23, Вульф - 17, Клэкстон - 12, Сараф - 12, Шарп - 10, Дёмин - 3, Мэнн - 3, Уилсон - 1, Этьенн, Мартин
Юта Джаз: Маркканен - 30, Джордж - 29, Филиповски - 15, Клейтон - 13, Михайлюк - 10, Андерсон - 8, Сенсабо - 8, Бэйли - 5, Кольер - 3, Хендрикс - 2, Уильямс, Чьебв

По словам главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса, перед игрой у Дёмина были проблемы с верхними дыхательными путями.

«Жорди Фернандес отметил, что перед сегодняшней игрой у Егора Дёмина были проблемы с верхними дыхательными путями, поэтому он решил ограничить его время на площадке», — написал североамериканский журналист и обозреватель Clutch Points Эрик Слэйтер на своей странице в социальной сети X.

Комментарии
