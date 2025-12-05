Тренерский штаб «Бруклина» ограничил Егора Дёмина в матче НБА из-за проблем со здоровьем

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» (110:123) ограниченное время — около 21 минуты.

По словам главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса, перед игрой у Дёмина были проблемы с верхними дыхательными путями.

«Жорди Фернандес отметил, что перед сегодняшней игрой у Егора Дёмина были проблемы с верхними дыхательными путями, поэтому он решил ограничить его время на площадке», — написал североамериканский журналист и обозреватель Clutch Points Эрик Слэйтер на своей странице в социальной сети X.