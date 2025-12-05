Скидки
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Андреас Пистиолис объяснил, почему «Локомотив-Кубань» стал опаснее

Андреас Пистиолис объяснил, почему «Локомотив-Кубань» стал опаснее
Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится сегодня, 5 декабря, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет абсолютно другой матч по сравнению с нашей первой встречей в Москве. Соперники выйдут на площадку в ином составе, наш состав претерпел изменения, к тому же многое можно отметить с точки зрения эволюции в игре «Локо».

Потому нас ждёт сложный матч на непростой для гостей арене, и нам нужно показать баскетбол высокого уровня, чтобы одержать победу», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

