Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 5 декабря

Результаты игрового дня НБА 5 декабря
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 101:146;
«Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:98;
«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 110:123.
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:123.
«Нью-Орлеан Пеликанс » — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:125.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси

Материалы по теме
Легендарная серия Леброна Джеймса с 10+ очками, длившаяся с 2007 года, прервалась
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android