В ночь с 4 на 5 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 101:146;

«Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:98;

«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 110:123.

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:123.

«Нью-Орлеан Пеликанс » — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:125.

