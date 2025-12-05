Единая лига: расписание матчей 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 5 декабря:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА.

После 12 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион ЦСКА — у армейцев 10 побед и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 10 побед при двух поражениях.

Третий — краснодарский «Локомотив-Кубань» с 10 победами и тремя поражениями.