Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 5 декабря

Единая лига: расписание матчей 5 декабря
В пятницу, 5 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 5 декабря:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА.

После 12 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион ЦСКА — у армейцев 10 побед и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 10 побед при двух поражениях.

Третий — краснодарский «Локомотив-Кубань» с 10 победами и тремя поражениями.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
