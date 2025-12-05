Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: где смотреть трансляцию, во сколько начало
Комментарии

В пятницу, 5 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 в 20:00 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя лидерами — «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Армейцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, возглавляют таблицу, имея на своём счету после 12 матчей 10 побед и два поражения. На второй строчке — казанский УНИКС (10 выигранных и два проигранных матча). Краснодарцы располагаются на третьем месте, проведя на одну игру больше — 10 побед и три поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
