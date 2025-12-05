Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 5 декабря

Евролига: расписание матчей 5 декабря
Комментарии

В пятницу, 5 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 5 декабря:

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Барселона»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Валенсия»;
22:30 мск — «Виртус» Болонья — «Дубай»;
22:30 мск — «Баскония» — «Олимпия» Милан.

Турнирную таблицу возглавляет действующий победитель Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива, одержавший 10 побед при четырёх поражениях в 14 матчах. «Црвена Звезда» — вторая (девять побед и четыре поражения в 13 играх). «Панатинаикос» идёт на третьем месте (девять побед и четыре поражения в 13 играх).

