Евролига: расписание матчей 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 5 декабря:

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Барселона»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Валенсия»;

22:30 мск — «Виртус» Болонья — «Дубай»;

22:30 мск — «Баскония» — «Олимпия» Милан.

Турнирную таблицу возглавляет действующий победитель Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива, одержавший 10 побед при четырёх поражениях в 14 матчах. «Црвена Звезда» — вторая (девять побед и четыре поражения в 13 играх). «Панатинаикос» идёт на третьем месте (девять побед и четыре поражения в 13 играх).