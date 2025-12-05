Еврокубок: расписание матчей на 5 октября

Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Еврокубок. Расписание на 5 декабря:

20:00 мск — «Бешикташ» — «Паниониос»;
21:30 мск — «Бурк» — «Будучность»;
22:45 мск — «Манреза» — «Гамбург Тауэрз».

Лидером группы А является словенская «Цедевита Олимпия» — семь побед и два поражения в девяти матчах. На втором месте «Хапоэль» из Иерусалима с таким же соотношением выигранных и проигранных встреч. Группу В возглавляет французский «Бурк» — семь побед и одно поражение в восьми матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
