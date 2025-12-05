Скидки
Главная Баскетбол Новости

Видео: победный бросок и блок-шот в яркой концовке «Филадельфия» — «Голден Стэйт»

Комментарии

В концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» произошло несколько ярких моментов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сперва защитник «Филы» Ви Джей Эджкомб перехватил мяч за 10 секунд до конца встречи, затем его напарник по команде Тайриз Макси промахнулся со средней дистанции, а Эджкомб добавил мяч в корзину, выведя «Сиксерс» вперёд. Защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд отдал шикарную передачу из-за лицевой на убегающего одного к кольцу Де’Энтони Мелтона. Игрок «воинов» уже хотел совершить лэй-ап, как его накрыл Макси, совершивший успешный блок-шот.

«Филадельфия» в концовке одержала победу со счётом 99:98.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Макси - 35, Граймс - 12, Эмбиид - 12, Эджкомб - 10, Эдвардс - 8, Маккейн - 7, Уокер - 7, Барлоу - 6, Бона - 2, Драммонд, Лоури, Брум, Гордон, Саллис
Голден Стэйт Уорриорз: Спенсер - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Мелтон - 14, Пост - 10, Куминга - 9, Подзиемски - 6, Ричард - 5, Сантос - 4, Хорфорд - 3, Грин - 3, Пэйтон II, Карри, Джексон-Дэвис
