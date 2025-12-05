Видео: победный бросок и блок-шот в яркой концовке «Филадельфия» — «Голден Стэйт»

В концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» произошло несколько ярких моментов.

Сперва защитник «Филы» Ви Джей Эджкомб перехватил мяч за 10 секунд до конца встречи, затем его напарник по команде Тайриз Макси промахнулся со средней дистанции, а Эджкомб добавил мяч в корзину, выведя «Сиксерс» вперёд. Защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд отдал шикарную передачу из-за лицевой на убегающего одного к кольцу Де’Энтони Мелтона. Игрок «воинов» уже хотел совершить лэй-ап, как его накрыл Макси, совершивший успешный блок-шот.

«Филадельфия» в концовке одержала победу со счётом 99:98.