Лука Дончич пропустил матч с «Торонто» из-за рождения второй дочери — 24ur

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пропустил матч с «Торонто Рэпторс» (123:120) из-за рождения второй дочери, сообщили в издании 24ur.com.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Ингрэм - 20, Уолтер - 17, Куикли - 13, Мамукелашвили - 13, Мюррей-Бойлс - 12, Баттл - 10, Дик - 8, Шид - 4, Лоусон, Могбо, Темпл
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 44, Эйтон - 17, Ларэвиа - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 8, Винсент - 5, Тьеро - 4, Хэйс - 4, Кнехт - 3, Вандербилт, Джеймс, Клебер

По информации словенских журналистов, Лука вылетел в Словению после матча с «Финикс Санз» (108:125), прибыв на свою родину в среду, так как его супруга и словенская модель Анамария Голтес готовилась к родам.

В середине ноября Анамария уже публиковала фотографию подготовленной сумки в больницу. 2 декабря семья Дончича праздновала день рождения своей старшей дочери Габриэлы, которой исполнилось два года.

