Лука Дончич пропустил матч с «Торонто» из-за рождения второй дочери — 24ur

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пропустил матч с «Торонто Рэпторс» (123:120) из-за рождения второй дочери, сообщили в издании 24ur.com.

По информации словенских журналистов, Лука вылетел в Словению после матча с «Финикс Санз» (108:125), прибыв на свою родину в среду, так как его супруга и словенская модель Анамария Голтес готовилась к родам.

В середине ноября Анамария уже публиковала фотографию подготовленной сумки в больницу. 2 декабря семья Дончича праздновала день рождения своей старшей дочери Габриэлы, которой исполнилось два года.