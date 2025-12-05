Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
21:30 Мск
«Лю отказался встретиться». Инсайдер раскрыл детали ухода Криса Пола из «Клипперс»

«Лю отказался встретиться». Инсайдер раскрыл детали ухода Криса Пола из «Клипперс»
Североамериканский журналист и инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс раскрыл детали скандального расставания коллектива НБА «Лос-Анджелес Клипперс» с 40-летним звёздным разыгрывающим защитником Крисом Полом, который проводил свой финальный сезон в лиге.

«Источники: несколько недель назад Крис Пол попросил о встрече с Тайроном Лю, чтобы обсудить обвинения в его негативном влиянии на команду. Лю отказался встретиться с ним. Лоуренс Фрэнк отправился в Атланту, чтобы сообщить о расторжении контракта. Пол хотел провести полноценный последний сезон в «Клипперс», — написал Хэйнс в социальной сети Х.

