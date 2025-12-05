Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Клайберн рассказал, как повлияла на него тяжёлая травма в составе армейцев

Экс-игрок ЦСКА Клайберн рассказал, как повлияла на него тяжёлая травма в составе армейцев
Комментарии

35-летний американский форвард Уилл Клайберн, представляющий «Барселону», высказался о своей тяжёлой травме в период выступления за ЦСКА.

— Как вы пережили самый тяжёлый момент — разрыв крестообразной связки — после успеха в ЦСКА?
— Это был тяжёлый момент. Думаю, я плакал всего один раз в жизни — именно тогда, и я чувствовал себя очень грустно. Помню, как закрылся в ванной и переживал этот самый тяжёлый момент. Но затем я подумал, что пришло время подняться, потому что многие люди возвращались после такой серьёзной травмы, и моей целью было сделать это как можно быстрее.

— Как вам удалось принять, что физически вы уже не сможете быть тем же игроком?
— Я никогда так не думал. Я знал, что если буду много работать, то смогу снова стать тем игроком, которым был раньше. Когда я вернулся, то вышел в «Финале четырёх» и был одним из лучших. Думаю, вся работа окупилась, и я никогда не забывал, как играть в баскетбол. Только труд и постоянство вернули меня к тому, кем я был.

— Как вы сейчас заботитесь о себе, чтобы максимально использовать свои возможности в игре?
— Я решил не есть курицу и вообще мясо — только рыбу и всё в таком роде. Стараюсь делать важные изменения, и они оказались для меня позитивными. Чувствую себя фантастически, и моё тело тоже. Могу лишь сказать, что больше не чувствую той боли, что была после матчей. Я всегда ищу то, что позволяет мне оставаться на максимальном уровне, чтобы быть конкурентоспособным, — приводит слова Клайберна издание Sports.es.

Материалы по теме
Адвокат Елатонцева рассказал о визите Кирилла в Следственный комитет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android