Экс-игрок ЦСКА Клайберн рассказал, как повлияла на него тяжёлая травма в составе армейцев

35-летний американский форвард Уилл Клайберн, представляющий «Барселону», высказался о своей тяжёлой травме в период выступления за ЦСКА.

— Как вы пережили самый тяжёлый момент — разрыв крестообразной связки — после успеха в ЦСКА?

— Это был тяжёлый момент. Думаю, я плакал всего один раз в жизни — именно тогда, и я чувствовал себя очень грустно. Помню, как закрылся в ванной и переживал этот самый тяжёлый момент. Но затем я подумал, что пришло время подняться, потому что многие люди возвращались после такой серьёзной травмы, и моей целью было сделать это как можно быстрее.

— Как вам удалось принять, что физически вы уже не сможете быть тем же игроком?

— Я никогда так не думал. Я знал, что если буду много работать, то смогу снова стать тем игроком, которым был раньше. Когда я вернулся, то вышел в «Финале четырёх» и был одним из лучших. Думаю, вся работа окупилась, и я никогда не забывал, как играть в баскетбол. Только труд и постоянство вернули меня к тому, кем я был.

— Как вы сейчас заботитесь о себе, чтобы максимально использовать свои возможности в игре?

— Я решил не есть курицу и вообще мясо — только рыбу и всё в таком роде. Стараюсь делать важные изменения, и они оказались для меня позитивными. Чувствую себя фантастически, и моё тело тоже. Могу лишь сказать, что больше не чувствую той боли, что была после матчей. Я всегда ищу то, что позволяет мне оставаться на максимальном уровне, чтобы быть конкурентоспособным, — приводит слова Клайберна издание Sports.es.