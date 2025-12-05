Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

«Хотим сохранить международную повестку». Корстин — о матчах с европейскими командами

«Хотим сохранить международную повестку». Корстин — о матчах с европейскими командами
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась об участии европейских команд во внутрисезонном турнире WINLINE Basket Cup после победы «Зенита» в матче с «Игокеа».

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
80 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Попович, Гаврилович, Тайри, Мустапич, Илич, Антунович, Рори, Попович, Милосавлевич, Симанич, Еремич
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко

«Конечно, мы хотим сохранить такую международную повестку. Понимаем, что это и для наших команд очень важный международный опыт, и иностранным командам это интересно. Это уже диковинка — поиграть с клубами из России. Этот турнир интересен высокой международной спортивной интригой.

Матч получился очень ярким, развязка достойна финала. Радует, что второй матч на этой площадке чрезвычайно интересный в спортивном плане. Первый раз «Игокеа» проиграла в овертайме «Уралмашу», тут тоже мог быть овертайм, но «Зенит» последним броском решил исход встречи. Мне очень понравилась атмосфера — было много народу, много детей. Все очень активно поддерживали команду, и я думаю, что мы сделали настоящий праздник в Республике Сербской. Все получили удовольствие от баскетбола.

Вообще был баскетбольный день. Помимо нас, наша сборная U16 победила команду Сербии, я тоже была на этой игре. Нам удалось совместить профессиональный клубный баскетбол со сборными. А после ребята из сборной остались смотреть матч «Зенита» и болели за наш клуб», — приводит слова Корстин ТАСС.

