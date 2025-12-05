«Хотим сохранить международную повестку». Корстин — о матчах с европейскими командами

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась об участии европейских команд во внутрисезонном турнире WINLINE Basket Cup после победы «Зенита» в матче с «Игокеа».

«Конечно, мы хотим сохранить такую международную повестку. Понимаем, что это и для наших команд очень важный международный опыт, и иностранным командам это интересно. Это уже диковинка — поиграть с клубами из России. Этот турнир интересен высокой международной спортивной интригой.

Матч получился очень ярким, развязка достойна финала. Радует, что второй матч на этой площадке чрезвычайно интересный в спортивном плане. Первый раз «Игокеа» проиграла в овертайме «Уралмашу», тут тоже мог быть овертайм, но «Зенит» последним броском решил исход встречи. Мне очень понравилась атмосфера — было много народу, много детей. Все очень активно поддерживали команду, и я думаю, что мы сделали настоящий праздник в Республике Сербской. Все получили удовольствие от баскетбола.

Вообще был баскетбольный день. Помимо нас, наша сборная U16 победила команду Сербии, я тоже была на этой игре. Нам удалось совместить профессиональный клубный баскетбол со сборными. А после ребята из сборной остались смотреть матч «Зенита» и болели за наш клуб», — приводит слова Корстин ТАСС.