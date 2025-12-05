Скидки
Баскетбол Новости

Адвокат Елатонцева рассказал о визите Кирилла в Следственный комитет

Адвокат Елатонцева рассказал о визите Кирилла в Следственный комитет
Комментарии

Адвокат Кирилл Ищук, представляющий интересы 23-летнего российского центрового Кирилла Елатонцева («Локомотив-Кубань»), рассказал детали посещения баскетболистом Следственного комитета в Санкт-Петербурге.

«В следственное управление СК по городу Санкт-Петербург пришло поручение — получить объяснения по обстоятельствам материала проверки, которую проводит следственное управление СК по городу Краснодар. Кирилл Елатонцев ответил на все заданные вопросы. Он рассказал о событиях, которые происходили в клубе «Локомотив-Кубань» в ноябре и возникшем конфликте. Объяснил свою позицию относительно проводимой проверки, сообщил следователю о соблюдении им законодательства, регламентирующего призыв граждан на воинскую службу.

В частности, он рассказал, что в ходе конфликта с клубом «Локомотив-Кубань» представители организации пытались вручить ему некую бумажку. Кирилл, естественно, не знал, что это такое. Проверка в электронном реестре не подтвердила направление повестки военкоматом. Кирилл спокойно и уверенно дал все пояснения по этой ситуации, сотрудник следственного органа приобщил все имеющиеся и необходимые документы. Срок проверки продлён.

Надо отметить, что всё было доброжелательно, проверка проходит объективно, принимается во внимание состояние здоровья Кирилла. Сам опрос длился два часа, но, как и говорилось ранее, Кирилл предоставил все имеющиеся сведения и документы по первому требованию. Надеемся по результатам проверки увидеть справедливое решение», — приводит слова Ищука «Спорт-экспресс».

