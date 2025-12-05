Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» могут подписать отчисленного из «Клипперс» Криса Пола — инсайдер

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» может быть заинтересован в подписании контракта с отчисленным из «Лос-Анджелес Клипперс» 40-летним разыгрывающим защитником Крисом Полом, о чём сообщил журналист ESPN Бобби Маркс.

«У «Лос-Анджелес Лейкерс» есть свободное место в составе, и они могут стать одним из вариантов в следующем месяце, но им не разрешается подписывать контракт с 15-м игроком до 19 января», — написал Маркс в социальной сети Х.

Крис Пол был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». В составе «Клипперс» выступал с 2011 по 2017 год.

