«Был мыслями в футболе». Мама Дёмина — о том, как Егор выбрал баскетбол

Наталья Дёмина, мама разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказала, как её сын выбрал баскетбол.

«Интересно это сейчас вспоминать, но любовь к баскетболу появилась не сразу. У нас в семье всё было буквально пропитано этой игрой. Отец Егора играл профессионально в России, я в юности на уровне спортивных школ, брат тоже уже серьёзно занимался баскетболом. Егор посмотрел на всё это и как юноша упрямый сказал, что не собирается играть руками. Он хотел ногами и мыслями был в футболе. В пять лет он это чётко нам сказал. У меня на такие случаи была своя методика, бороться с отрицанием было бессмысленно. Я ему говорю: «Футбол? Хорошо. Судя по твоей генетике, будущему росту и размаху рук тебя поставят на ворота». Он походил, подумал, а потом пробубнил: «Не хочу я на ворота, хочу бегать и решать!». Так футбол отошёл на второй план. Потом появился хоккей, но и там были свои нюансы. И таким путём ненавязчивого исключения мы вернулись к тому, с чего начинали. Учитывая, что он был ещё маленьким, мы его отвели в группу к ребятам постарше. Думали, на время, но он там прижился, и эта команда «Тринты» стала для него родной.

Мы всегда говорили детям, что, несмотря на то, что и я, и Владимир из баскетбола, у каждого свой путь, своя судьба и мы не будем ничего навязывать. Если нет большого желания, не надо тратить наше время и время тренеров. В 11 лет Егор во время матча получил перелом ноги, но выяснили это значительно позже. Он просто попрыгал немного, потряс ногу, которую травмировал и доиграл матч до конца. Такое можно сделать только на кураже, на адреналине, когда полностью погружен в процесс.

Много моментов было и в быту. Например, Егор несколько лет чистил зубы и ел только левой рукой. Так, по его словам, он развивал второе полушарие мозга — для баскетбола. В омлет я не могла добавлять ветчину, потому что она вредная и может помешать баскетболу. Иногда его увлеченность доходила до смешного, но мы не смеялись. Уважали такую силу воли. До сих пор в его комнате в Москве хранятся порядка восьми баскетбольных мячей на все случаи жизни — под разные покрытия площадок. Баскетбол стал философией жизни фактически с семи лет», — приводит слова Дёминой Sports.ru.