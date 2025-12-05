Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Первый номер драфта НБА — 2025 Флэгг установил новый рекорд в лиге

Первый номер драфта НБА — 2025 Флэгг установил новый рекорд в лиге
18-летний американский профессиональный баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда за клуб НБА «Даллас Маверикс», после победы над «Майами Хит» (118:110) установил новый рекорд лиги.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 108
Майами Хит
Майами
Даллас Маверикс: Флэгг - 22, Маршалл - 18, Дэвис - 17, Томпсон - 17, Нембард - 15, Кристи - 10, Расселл - 10, Уильямс - 7, Гэффорд - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Сиссе
Майами Хит: Уэр - 22, Адебайо - 21, Хирроу - 20, Уиггинс - 11, Жакез-мл. - 10, Фонтеккио - 8, Смит - 8, Ларссон - 4, Митчелл - 4, Йович, Джонсон, Пауэлл, Якуционис

Купер стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, который на протяжении трёх матчей подряд набирал 20+ очков.

Начало серии Флэгг положил в победном матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110), где он набрал 35 очков, восемь подборов и две передачи. Затем победная встреча с «Денвер Наггетс» (131:121) и 24 очка с восемью подборами и двумя передачами. В матче с «Майами» Флэгг записал на свой счёт 22 очка, шесть подборов и две передачи.

