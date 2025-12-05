Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Очко — победа, два — разгром». Емченко — о победе над клубом «Игокеа» в Basket Cup

26-летний российский разыгрывающий Владислав Емченко, выступающий за «Зенит», высказался о победе в матче WINLINE Basket Cup с командой «Игокеа» (83:80).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
80 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Попович, Гаврилович, Тайри, Мустапич, Илич, Антунович, Рори, Попович, Милосавлевич, Симанич, Еремич
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко

«Тяжёлая игра. В первую очередь всех с победой. Рад, что выиграли. Конечно, играли не в лучший свой баскетбол. Было много симпатичных моментов, когда действовали по тренерскому плану и находили открытые броски. Но было и очень много моментов, когда где‑то не делились мячом, где‑то проигрывали в защите, действовали не по нашей системе.

Однако, опять же, надо принимать во внимание тот факт, что к нам только пришёл Ноа [Вонле], Лука [Шаманич] сместился на позицию четвёртого номера, а всё равно в защите и нападении задействованы все пять игроков, это нелегко, потому что у нас всего пару тренировок было вместе. Нам есть над чем работать. Всех с победой! Раз победили, значит, заслужили своей игрой. Концовка могла получиться более спокойной, вполне могли победить с большим отрывом, но, как говорится, очко — победа, два — разгром.

Теперь предстоит дорога в Белград. Доедем, потом долетим до Москвы, затем до Екатеринбурга. И уже будем готовиться к следующему матчу в рамках Единой лиги с «Уралмашем», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

