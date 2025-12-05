Скидки
Баскетбол

Экс-звезда ЦСКА Клайберн высказался о работе с Паскуалем в «Барселоне»

Экс-звезда ЦСКА Клайберн высказался о работе с Паскуалем в «Барселоне»
Комментарии

35-летний американский форвард Уилл Клайберн, представляющий «Барселону», рассказал о своей работе с главным тренером каталонцев Хавьером Паскуалем, они встречались в ранге соперников в Единой лиге ВТБ.

— Что скажешь о работе с Хави Паскуалем?
— Когда мы пересекались в России, у нас было несколько противостояний. Знал, это тренер с очень развитой стратегией. Помню, мы вышли в финал [Единой лиги], вели 3-1, а он нашёл способ выиграть у нас три матча подряд. У Паскуаля был отличный план, чтобы меня остановить. Было видно, он мастер видения игры — это всё, что могу о нём сказать. Хорошо готовится к матчам и держит всех вовлечёнными, давая всю необходимую информацию.

— Обсуждали ли вы то время, когда были соперниками?
— Нет, у нас не было такой возможности.

— Как всё изменилось с приходом Паскуаля?
— Думаю, с точки зрения командной игры он хочет, чтобы каждый был ответственен за свои действия, чтобы мы не указывали друг на друга, как это бывало раньше. Важно, что мы должны брать ответственность на себя, независимо от того, кто тренер и против кого играем — как игроки мы обязаны нести ответственность за свою игру, — приводит слова Клайберна издание Sports.es.

Новости. Баскетбол
