Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Названа позиция «Барселоны» по дальнейшему участию в Евролиге — Basket News

«Барселона» продемонстрировала стремление остаться в Евролиге и готовность оформить новый контракт сроком на 10 лет.

Об этом информирует издание Basket News со ссылкой на осведомлённые источники. Ранее в сети Интернет не раз сообщалось, будто каталонский клуб рассматривает возможность перейти в европейский проект НБА.

По данным Basket News, переговоры между руководством «Барселоны» и Евролиги прошли продуктивно. Потенциальная сделка стала бы крупной победой для турнира, учитывая, что ранее «Барселону» считали одним из главных кандидатов на участие в NBA Europe.

