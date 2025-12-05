Егор Дёмин улучшил рейтинг в игре NBA 2K26

Разыгрывающий команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин улучшил свой рейтинг в игре NBA 2K26 на три пункта. Это следует из данных на сайте игры. В настоящий момент рейтинг россиянина составляет 76 баллов.

Среди других игроков команды также есть изменения: рейтинг Майкла Портера-младшего поднялся до 86 (+2), Ноа Клауни — до 75 (+1), Тайриза Мартина — 75 (+2), а Дэнни Вульфа — 74 (+3).

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 20 матчах нынешнего сезона НБА, где в среднем набирал 8,4 очка, делал 3,3 подбора и 3,5 передачи.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: