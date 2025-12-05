«Обнадёживающе». Эксперт из США оценил игру Егора Дёмина

Обозреватель NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (113:103).

Российский разыгрывающий Егор Дёмин получил оценку B+ (очень хорошая, надёжная игра). В этой встрече Егор набрал 10 очков и сделал четыре передачи.

«В этом матче Дёмин держал мяч чаще, чем в любой другой игре нынешнего сезона. Обнадёживающе наблюдать, как новичок берёт на себя инициативу в нескольких последовательных атаках. Ему тяжело давались броски, но он активно проникал в краску и полностью выкладывался в защите», — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже: