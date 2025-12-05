Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

«Обнадёживающе». Эксперт из США оценил игру Егора Дёмина

«Обнадёживающе». Эксперт из США оценил игру Егора Дёмина
Обозреватель NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (113:103).

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
103 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Гидди - 28, Вучевич - 16, Досунму - 16, Бузелис - 14, Уильямс - 10, Картер - 6, Терри - 6, Филлипс - 5, Миллер - 2, Флауэрс, Джонс, Олбрич
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 20, Клэкстон - 14, Дёмин - 10, Уильямс - 8, Вульф - 8, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Шарп - 5, Мартин - 4, Этьенн, Уилсон

Российский разыгрывающий Егор Дёмин получил оценку B+ (очень хорошая, надёжная игра). В этой встрече Егор набрал 10 очков и сделал четыре передачи.

«В этом матче Дёмин держал мяч чаще, чем в любой другой игре нынешнего сезона. Обнадёживающе наблюдать, как новичок берёт на себя инициативу в нескольких последовательных атаках. Ему тяжело давались броски, но он активно проникал в краску и полностью выкладывался в защите», — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

