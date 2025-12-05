Скидки
Баскетбол

ФИБА продлила отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований



Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение продлить отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований под эгидой организации. Об этом информирует пресс-служба ФИБА.

Отмечается, что следующее заседание организации состоится в середине февраля 2026 года.

Напомним, национальные команды России и Беларуси не выступают в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд двух государств.

Ранее 21-летний центровой «Енисея» Егор Рыжов оценил шансы молодых игроков вытеснить ветеранов из сборной России.



