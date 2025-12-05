Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

ФИБА может принять чрезвычайные меры для участия российских игроков в Олимпиаде-2028

ФИБА может принять чрезвычайные меры для участия российских игроков в Олимпиаде-2028
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщила, что организация будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия национальных команд России и Беларуси в Олимпийских играх 2028 года.

Ранее организация сообщила о продлении отстранения сборных двух стран как минимум до середины февраля 2026 года.

«Центральный совет также утвердил, когда позволит ситуация, ФИБА будет готова применить чрезвычайные меры в системе соревнований, чтобы сохранить для игроков двух федераций путь к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, учитывая, что участие в крупных турнирах ФИБА 2026 и 2027 годов уже невозможно, поскольку квалификация на них уже идёт», — говорится в сообщении организации.

Официально
ФИБА продлила отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований

Достижения сборных России по баскетболу:

