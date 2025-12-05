Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

В «Милуоки» прояснили, просил ли Яннис Адетокунбо обмен из клуба

В «Милуоки» прояснили, просил ли Яннис Адетокунбо обмен из клуба
Комментарии

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс заявил, что форвард Яннис Адетокунбо никогда не просил об обмене из клуба.

«Яннис никогда не просил обмена. Никогда. Не могу сказать это яснее. Обращаюсь к первоисточнику — ежедневно разговариваю с самим Яннисом. Он любит Милуоки и любит «Бакс», — сказал Риверс на пресс-конференции.

В сезоне-2024/2025 Адетокунбо в среднем за матч набирает 28,9 очка, 10,1 подбора и 6,1 передачи при 63,9% реализации бросков с игры.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания обозначил срок, на который Адетокунбо выбыл из строя из-за травмы.

