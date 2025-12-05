В «Милуоки» прояснили, просил ли Яннис Адетокунбо обмен из клуба

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс заявил, что форвард Яннис Адетокунбо никогда не просил об обмене из клуба.

«Яннис никогда не просил обмена. Никогда. Не могу сказать это яснее. Обращаюсь к первоисточнику — ежедневно разговариваю с самим Яннисом. Он любит Милуоки и любит «Бакс», — сказал Риверс на пресс-конференции.

В сезоне-2024/2025 Адетокунбо в среднем за матч набирает 28,9 очка, 10,1 подбора и 6,1 передачи при 63,9% реализации бросков с игры.

