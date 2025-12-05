Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Егор Дёмин раскрыл, какую слушает музыку, и назвал песню, которая вызывает восторг

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своими музыкальными предпочтениями и признался, что неожиданно для самого себя погрузился в жанр кантри.

«Я человек настроения, когда речь о музыке. Слушаю музыку самых разных жанров, не ограничиваюсь только рэпом или только R&B, слушаю понемногу всё. И в последнее время я очень плотно сижу на кантри. Юта подсадила меня на этот жанр. В прошлом году был новичком, а теперь уже глубже вникаю. И прямо с большим удовольствием слушаю кантри.

Любимые песни? Есть одна, которую нашёл два дня назад. Каждое включение этой песни вызывает у меня восторг. Она вызывает чувства эйфории, счастья, радости. Мой английский недостаточно богат, чтобы описать это точнее. Она называется Sweet Symphony Джой Оладокун и Криса Стейплтона. Я большой фанат Криса Стейплтона. Обожаю его», — сказал Дёмин в подкасте для «Бруклина».

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

