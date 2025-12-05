Кириленко не исключил скорого возвращения сборных РФ на соревнования под эгидой ФИБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко не исключил скорого возвращения национальных команд России на международную арену.

«Последнее в этом году заседание Центрального бюро ФИБА прошло очень насыщенно, обсудили ряд очень важных моментов. Были и вопросы, на которых присутствовали не все члены бюро. Ситуация в международном спорте меняется очень быстро, поэтому мы должны быть готовы ко всем изменениям. Можно поздравить коллег из других видов спорта с тем, что они получают допуски на международные соревнования. Возможно, скоро и они за нас порадуются», — приводит слова Кириленко ТАСС.

3-4 декабря проходило заседание Центрального бюро Международной федерации баскетбола, участие в котором принимал Кириленко.

Достижения сборных России по баскетболу: