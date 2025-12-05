Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко не исключил скорого возвращения сборных РФ на соревнования под эгидой ФИБА

Кириленко не исключил скорого возвращения сборных РФ на соревнования под эгидой ФИБА
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко не исключил скорого возвращения национальных команд России на международную арену.

«Последнее в этом году заседание Центрального бюро ФИБА прошло очень насыщенно, обсудили ряд очень важных моментов. Были и вопросы, на которых присутствовали не все члены бюро. Ситуация в международном спорте меняется очень быстро, поэтому мы должны быть готовы ко всем изменениям. Можно поздравить коллег из других видов спорта с тем, что они получают допуски на международные соревнования. Возможно, скоро и они за нас порадуются», — приводит слова Кириленко ТАСС.

3-4 декабря проходило заседание Центрального бюро Международной федерации баскетбола, участие в котором принимал Кириленко.

Материалы по теме
ФИБА может принять чрезвычайные меры для участия российских игроков в Олимпиаде-2028

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android