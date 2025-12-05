Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Баскетбол

Названа причина смерти чемпиона НБА Элдена Кэмпбелла

Названа причина смерти чемпиона НБА Элдена Кэмпбелла
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Элден Кэмпбелл скончался в результате несчастного случая — утопления. Об этом информирует San Jose Mercury News со ссылкой на следственные органы Флориды. Экс-спортсмена обнаружили мёртвым во время рыбалки. Его смерть признана случайной.

Сестра Кэмпбелла отметила, что её брат, будучи здоровым, внезапно потерял сознание.

Элден Кэмпбелл провёл 15 лет в НБА, большую часть карьеры выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», включая сезон-1996/1997 вместе с Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом. С «Детройт Пистонс» он стал чемпионом НБА в 2004 году.

