Названа причина смерти чемпиона НБА Элдена Кэмпбелла

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Элден Кэмпбелл скончался в результате несчастного случая — утопления. Об этом информирует San Jose Mercury News со ссылкой на следственные органы Флориды. Экс-спортсмена обнаружили мёртвым во время рыбалки. Его смерть признана случайной.

Сестра Кэмпбелла отметила, что её брат, будучи здоровым, внезапно потерял сознание.

Элден Кэмпбелл провёл 15 лет в НБА, большую часть карьеры выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», включая сезон-1996/1997 вместе с Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом. С «Детройт Пистонс» он стал чемпионом НБА в 2004 году.

