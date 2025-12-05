ЦСКА за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти перевёл матч с «Локо» в овертайм

В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» «Локомотив-Кубань» принимает московский ЦСКА. Железнодорожники выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, но армейцам удалось реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм.

Отметим также, что «Локомотив» сам долгое время проигрывал в счёте и вышел вперёд за 20 секунд до конца четвёртого игрового отрезка.

Лучшую результативность в составе железнодорожников в данный момент имеет защитник Всеволод Ищенко. Он набрал 17 очков, а также совершил пять подборов. В составе ЦСКА чаще всего кольцо «Локомотива» поражал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 27 очков, а также три подбора и три результативные передачи.

