ЦСКА в овертайме вырвал победу в матче Единой лиги с «Локомотивом-Кубань»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» «Локомотив-Кубань» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме победой гостей со счётом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7 ОТ).

Лучшую результативность в составе железнодорожников показал защитник Всеволод Ищенко. Он набрал 19 очков, а также совершил пять подборов. В составе ЦСКА чаще всего кольцо «Локомотива» поражал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 35 очков, а также три подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Бетсити-Пармой». Встреча пройдёт 9 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Локомотив-Кубань» проведёт следующий матч на выезде — 14 декабря команда встретится также с «Пармой» в Перми. Игра стартует в 15:00 мск.

Отметим, ЦСКА сумел перевести матч в овертайм за 0,6 секунды до концовки четвёртой четверти.

