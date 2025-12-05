Скидки
Главная Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань — ЦСКА, результат матча 5 декабря 2025, счёт 90:95, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА в овертайме вырвал победу в матче Единой лиги с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» «Локомотив-Кубань» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме победой гостей со счётом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

Лучшую результативность в составе железнодорожников показал защитник Всеволод Ищенко. Он набрал 19 очков, а также совершил пять подборов. В составе ЦСКА чаще всего кольцо «Локомотива» поражал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 35 очков, а также три подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Бетсити-Пармой». Встреча пройдёт 9 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Локомотив-Кубань» проведёт следующий матч на выезде — 14 декабря команда встретится также с «Пармой» в Перми. Игра стартует в 15:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

Отметим, ЦСКА сумел перевести матч в овертайм за 0,6 секунды до концовки четвёртой четверти.

